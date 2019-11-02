Скачать
Суббота, 02.11.2019
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Ковалев - Альварес: все о бое
Ковалев - Альварес: все о бое
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Наставник Баварии прокомментировал унизительное поражение от Айнтрахта

Наставник Баварии прокомментировал унизительное поражение от Айнтрахта
20:51 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал поединок против Айнтрахта в рамках 10-го тура Бундеслиги.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мыслями после разгромного поражения от "Айнтрахта" в 10-м туре Бундеслиги.

"Мы хорошо вошли в игру. Но через восемь минут все наши планы разрушились.

Сложно 80 минут играть вдесятером, особенно во Франкфурте.

Игра прошла не так, как мы этого хотели. Даже вдесятером нельзя нельзя проигрывать 1:5. Это разочаровывает", – рассказал Нико Ковач.

Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне

Напомним, ранее сообщалось, что матч против Айнтрахта стал юбилейным для одного из лидеров Баварии Томаса Мюллера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Нико Ковач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
04 WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
05 Денис Попов назвал своего кумира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь