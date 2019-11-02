Наставник Баварии прокомментировал унизительное поражение от Айнтрахта

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал поединок против Айнтрахта в рамках 10-го тура Бундеслиги.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мыслями после разгромного поражения от "Айнтрахта" в 10-м туре Бундеслиги.

"Мы хорошо вошли в игру. Но через восемь минут все наши планы разрушились.

Сложно 80 минут играть вдесятером, особенно во Франкфурте.

Игра прошла не так, как мы этого хотели. Даже вдесятером нельзя нельзя проигрывать 1:5. Это разочаровывает", – рассказал Нико Ковач.

Напомним, ранее сообщалось, что матч против Айнтрахта стал юбилейным для одного из лидеров Баварии Томаса Мюллера.