Ромелу Лукаку: Мне нужно расти каждый день

Новости спорта:Бельгийский форвард Ромелу Лукаку прокомментировал победу миланского Интера над Болоньей в рамках Серии А.

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал свой победный дубль против "Болоньи" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

"Пенальти был очень важен, поскольку сегодня нам просто нужно было выиграть.

"Болонья" играла очень интенсивно и произвела на меня впечатление сегодня, но у нас хороший командный дух, и я счастлив.

Я рад, что так хорошо начал, но мне 26 лет, и мне нужно расти каждый день вместе со всей командой.

Меня не интересуют результаты "Ювентуса". Для меня важно то, что "Интер" победил. Мы выиграли сегодня, и вот что важно", – рассказал Лукаку.