Гвардиола высказался о голе Ливерпуля на 90+4-й минуте в игре с Астон Виллой

Новости спорта:Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о победе Ливерпуля над Астон Виллой в компенсированное время.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гол, забитый форвардом «Ливерпуля» Садио Мане на 90+4-й минуте матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«За последние годы он забил много таких голов за «Ливерпуль». Это случается потому, что он имеет особенный талант. Иногда он симулирует, а иногда благодаря своему таланту забивает невероятные голы на последних минутах. Он талант.

Если бы «Ливерпуль» забил так один-два раза, то можно было бы говорить, что им повезло. Но за последние годы это случалось очень много раз. Они обладают особым характером», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (26) занимает 2-е место.