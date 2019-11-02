Атлетико и Севилья не выявили победителя в центральной игре 12-го тура Ла Лиги

Новости спорта:Мадридский Атлетико не смог переиграть Севилью в поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

В центральном матче отчетного тура Ла Лиги Атлетико гостил у Севильи, которая в этом матче должна была продемонстрировать свои притязания на место в тройке. С первых минут подопечные Хулена Лопетеги завладели территориальным преимуществом, а Атлетико крайне редко подбирался к чужой штрафной.

Севилья — Атлетико 1:1

Голы: Васкес, 28 — Мората, 60

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега (Посо, 86), Гудель, Васкес — Окампос, Де Йонг (Чичарито, 77), Торрес (Хордан, 57)

Атлетико: Облак — Триппьер (Ариас, 46), Фелипе, Эрмосо, Лоди (Эррера, 78) — Лемар (Коста, 46), Партей, Коке, Сауль — Мората, Корреа

Предупреждения: Васкес, Гудель, Торрес, Хордан — Лоди, Партей, Корреа

На 72-й минуте Диего Коста не реализовал пенальти (вратарь).

"Нервионцы" пытались удивить противника активной игрой на флангах, но мяч редко добирался до сердца чужой штрафной площади. Лишь на исходе трети тайма подопечные Диего Симеоне совершили осмысленный выход на чужую половину поля, но опасный момент создать не удалось. Вообще, остротой команды не радовали.

Как правило, в таких поединках большое значение имеют стандартные положение. Именно оттуда и пришел гол. Банега подачей нашел голову Васкеса, а тот послал мяч в угол ворот — Облак не смог спасти. 1:0. После этого Атлетико большими силами пошел вперед, а Мората несколько раз падал в штрафной соперника, но арбитр был непреклонен.

Вплоть до конца первой половины игры команды так больше и не создали стоящих возможностей для взятия ворот, отложив самое интересное на вторую половину. Диего Симеоне, кстати, сделал двойную замену в перерыве. Уже спустя десять минут Коста, который появился на поле, сравнял счет ударом головой, но взятие ворот не было засчитано из-за положения "вне игры".

Впрочем, это был лишь первый звоночек для команды Хулена Лопетеги. Уже в следующей атаке Корреа отпасовал на Ариаса, а тот мягко навесил на дальнюю штангу, откуда ударом головой ворота поразил Мората. 1:1. Севилья не растерялась и создала момент в ответ - Люк Де Йонг пробивал головой после подачи с углового, но мяч разминулся с дальним углом ворот.

В дальнейшем игровая инициатива была на стороне Атлетико, а Севилья в большей мере рассчитывала на контрвыпады. "Матрасники", кстати, заработали еще один пенальти. Арбитрам пришлось очень постараться, чтобы разглядеть фол, а Коста не смог переиграть Вацлику ударом с "точки".

Темп игры в конце поединка сбивался постоянными нарушениями правил, заменами и желтыми карточками, что появлению опасных моментов не способствовало. Уже в компенсированное время Коста пробивал из чужой штрафной, но попал в защитника, а попытку Мораты накрыл Кунде — защитник сперва собой прижал мяч к земле на линии ворот, а затем закрыл его от противников. Больше команды ничем не удивили. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.