Команда Малиновского прервала свою голевую серию

Новости спорта:Аталанта в Серии А впервые за долгое время ушла без забитого мяча.

В рамках 11-го тура Серии А "Аталанта" в родных стенах уступила "Кальяри" (0:2).

Таким образом "бергамаски" прервали голевую серию в чемпионате, которая насчитывала 16 матчей. В последни раз подопечные Гасперини оставляли ворота соперника нетронутыми в апреле, не сумев пробить оборону "Эмполи" (0:0).

Несмотря на неудачу, в этом сезоне "Аталанта" сохраняет за собой статус самой забивной команды лиги – на их счету 30 забитых мячей в 11 поединках.

Также отметим, что украинец Руслан Малиновский, который стал лучшим игроком команды в октябре, сегодня отыграл весь второй тайм, заменив в перерыве Алехандро Гомеса. Однако 26-летний хавбек за отведенное ему время не успел помочь своей команде отыграться.