Кальяри бьет Аталанту Малиновского на их поле (Видео)

Новости спорта:Экс-команда Дарио Срны Кальяри в поединке 11-го тура Серии А нанесла поражение сопернику Шахтера по Лиге чемпионов Аталанте.

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу Аталанта, цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский, на родном стадионе принимала Кальяри.

Аталанта – Кальяри 0:2

Голы: Пашалич, 32 (в свои ворота), Олива, 58.

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур, 46) – Гомес (Малиновский, 46) – Иличич, Муриэль (Барроу, 78).

Кальяри: Ольсен – Качьяторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис – Кастро (Ионицэ, 88), Олива, Рог (Нандес, 79)– Наингголан – Симеоне (Черри, 84), Жоау Педру.

Предупреждения: Малиновский, Толой – Рог, Ликояннис, Олива.

Удаление: Иличич, 39.

Поединок для Аталанты выдался не самым лучшим в этом сезоне и завершился весьма досадным поражением. Первый гол в ворота Голлини залетел от игрока своей же команды, на 32-й минуте игры автоголом отличился Пашалич. Далее еще больше усложнилось положение Аталанты, так как на 39-й минуте игры они остались в меньшинстве.

В неравных составах Аталанта ничего не смогла противопоставить Кальяри, который является одним из главных открытий этого сезона Серии А. Во второй половине игры гости забили второй гол усилиями Оливы и спокойно довели матч до победы.

После 11 туров у Аталанты и Кальяри по 21 баллу в активе и команды расположились на 5-м и 6-м месте в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре Аталанта сыграет против Сампдории в гостях, а перед этим, в среду сыграет поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Кальяри в свою очередь в следующем туре Серии А встретится с Фиорентиной.