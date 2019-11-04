Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ

Новости спорта:Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец признан лучшим футболистом 13-го тура УПЛ.

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока 13-го тура чемпионата Украины. Им стал полузащитник Александрии Кирилл Ковалец, сообщает сайт Премьер-лиги.

В игре против Мариуполя (3:1) 26-летний игрок отличился забитым голом, а также отдал результативную передачу.

Всего в текущем сезоне Ковалец во всех турнирах за Александрию сыграл 11 поединков, при этом забив два гола и сделав два ассиста.

Ранее УПЛ определила лучшего тренера минувшего тура, им стал наставник Олимпика Висенте Гомес.

Александрия с 23 очками занимает пятую позицию в Favbet Лиге. Подопечные Шарана в следующем матче сыграют против Сент-Этьенна в рамках Лиги Европы, 7 ноября.