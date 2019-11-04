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Шахтер уволил главного тренера, его пост может занять Вернидуб

Шахтер уволил главного тренера, его пост может занять Вернидуб
12:33 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский специалист Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером Шахтера из Солигорска.

Руководство солигорского Шахтера приняло решение об отставке главного тренера клуба Сергея Ташуева, который руководил командой с апреля 2018 года.

Временно должность наставника команды назначен исполнять Сергей Никифоренко. Именно этот специалист будет готовить команду к ближайшему матчу Шахтера, котрый состоится в рамках чемпионата Беларуси против Славии Мозырь.

Одним из главных претендентов на пост главного тренера команды руководство Шахтера видит украинского специалиста Юрия Вернидуба. 

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Последним местом работы Вернидуба была луганская Заря, тренером которой он проработал с 2011 по 2019 год. Затем его на этом посту сменил Виктор Скрипник.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера.

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Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола, ФК Шахтер (Солигорск).
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