Шахтер уволил главного тренера, его пост может занять Вернидуб

Новости спорта:Украинский специалист Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером Шахтера из Солигорска.

Руководство солигорского Шахтера приняло решение об отставке главного тренера клуба Сергея Ташуева, который руководил командой с апреля 2018 года.

Временно должность наставника команды назначен исполнять Сергей Никифоренко. Именно этот специалист будет готовить команду к ближайшему матчу Шахтера, котрый состоится в рамках чемпионата Беларуси против Славии Мозырь.

Одним из главных претендентов на пост главного тренера команды руководство Шахтера видит украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Последним местом работы Вернидуба была луганская Заря, тренером которой он проработал с 2011 по 2019 год. Затем его на этом посту сменил Виктор Скрипник.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера.