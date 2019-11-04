У игрока Тоттенхэма, который сломал ногу сопернику, психологические проблемы

Новости спорта:Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин испытывает психологические проблемы после поединка против Эвертона, в котором он нанес тяжелую травму сопернику.

Форварду лондонского Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мину нужна помощь специалистов в области психологии после поединка 11-го тура АПЛ против Эвертона.

Все дело в нашумевшем эпизоде, который случился на 79-й минуте игры. Сон сыграл агрессивно, в грубом подкате сбив полузащитника Эвертона Андре Гомеша, в результате которого сломал ногу португальцу. Рефери матча Мартин Аткинсон совершенно справедливо удалил с поля южнокорейского форварда. Сам Сон увидев, что он нанес тяжелейшую травму соперник был шокирован и покидал поле в слезах. Его пытались успокоить как партнеры по команде, так и игроки команды соперника.

По информации The Sun, в стане лондонского клуба крайне обеспокоены психологическим состоянием Сон Хын Мина после этого инцидента. В тренерском штабе принято решение, несмотря на наличие в клубе штатного психолога, обратиться к услугам дополнительного специалиста.

Напомним, что поединок Тоттенхэма и Эвертона завершился вничью 1:1. По итогам 11-го тура чемпионата Англии "шпоры" идут на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер лиги с 13-ю очками в активе. В свою очередь "ириски" набрали за 11 туров всего 11 баллов и расположились на 17-й строчке в турнирке АПЛ.