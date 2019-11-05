Пятов попал в уникальный рейтинг Лиги чемпионов

Новости спорта:Украинский голкипер составил компанию Джорджо Кьеллини и Тьяго Силве.

Вратарь донецкого Шахтера Андрея Пятов оказался в списке самых дорогих футболистов-ветеранов Лиги чемпионов по версии Transfermarkt.

Первым в данном рейтинге стал центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини, он оценивается в 7,5 миллионов евро

Сразу же за ним расположились оборонец Пари Сен-Жермен Тьяго Силва и голкипер Интера Самир Ханданович - по 6 млн.

Пятов же идет на четвертой строчке с ценником в 2,5 млн евро, а сразу же за ним остался страж ворот Манчестер Сити Клаудио Браво с такой же ценой, однако украинец младше чилийца.