Пятов попал в уникальный рейтинг Лиги чемпионов

Вратарь донецкого Шахтера Андрея Пятов оказался в списке самых дорогих футболистов-ветеранов Лиги чемпионов по версии Transfermarkt.
Первым в данном рейтинге стал центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини, он оценивается в 7,5 миллионов евро
Сразу же за ним расположились оборонец Пари Сен-Жермен Тьяго Силва и голкипер Интера Самир Ханданович - по 6 млн.
Пятов же идет на четвертой строчке с ценником в 2,5 млн евро, а сразу же за ним остался страж ворот Манчестер Сити Клаудио Браво с такой же ценой, однако украинец младше чилийца.