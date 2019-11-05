Зенит - Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция мачта 4-го тура Лиги чемпионов между российским Зенитом и немецким Лепцигом.

Сегодня, 5 ноября, в Санкт-Петербурге сыграют между собой лидеры группы G Зенит и Лейпциг.

Зенит - Лейпциг

Вторник, 5 ноября, 19:55. Санкт-Петербург. Арбитр — Майкл Оливер (Англия).

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Ориентировочные составы:

Зенит: Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос – Шатов, Барриос, Оздоев, Дриусси – Азмун, Дзюба

РБ Лейпциг: Гулаши – Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг – Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку – Поульсен, Вернер

Поле трех туров именно эти команды возглавляют турнирную таблицу. По турнирной закрутке именно квартет G является интригующим. Тут каждая команда может занять либо последнее, либо первое место.

В прошлом туре немецкий клуб сумел дома дожать Зенит. К слову, российский суперклуб забил первым, отличился украинский защитник Ярослав Ракицкий. Но в первые 15 минут второго тайма голы Лаймера и Забитцера вернули лидерство хозяевам, которые и довели матч до победы.

Интересные факты:

- полтора года назад коллективы пересекались в Лиге Европы. Лейпциг дома выиграл также 2:1, а вот в России была зафиксирована ничья 1:1.

- Зенит уступил пять из девяти домашних матчей против немецких клубов.

Победитель этого матча выйдет на первое место, но как бы не завершился второй матч, победа в этом матче не гарантирует даже ЛЕ.

В последних пяти матчах коллективы играют сверх результативно. Зенит в среднем забил 2,8 голов за игру, а Лейпциг 3,6. Такие показатели у "энергетиков" можно объяснить тем, что в крайнем туре Бундеслиги Майнц получил от них аж 8 мячей в свои ворота.

Думаю, в этом матче не будет больше трех голов, хотя обе команды способны отличатся много, если поймают кураж, но все же, в матчах такого ранга должна побеждать внимательность, а не желание бежать только в атаку.