Ливерпуль - Генк: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сойдутся Ливерпуль и Генк.

Сегодня, 5 ноября, Ливерпуль примет на Энфилде бельгийский Генк. Победа фактически выведет подопечных Клоппа, которые являются действующими победителями ЛЧ, в раунд плей-офф.

Ливерпуль - Генк

Вторник, 5 ноября, 22:00, Энфилд. Главный арбитр — Иван Кружляк (Словакия)

Ориентировочный состав:

Ливерпуль: Адриан — Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд — Хендерсон, Фабиньо, Кейта — Мане, Ориги, Салах

Генк: Куке — Воутерс, Лукуми, Куэста, Мехле — Бонгонда, Грошковски, Берг, Ндонгала — Онуачу, Одей

Первая встреча этих команд завершилась разгромной победой представителя АПЛ. Думаю, этот матч будет проходить по такому же сценарию.

В эти выходные "красных" ждет игра с Манчестер Сити. Победа в предстоящем матче Премьер-лиги будет огромным шагом к победе в чемпионате, ведь зная форму Ливерпуля МС будет невероятно тяжело отыграть девятиочковое расстояние.

Из-за этого Клопп побережет некоторых лидеров, но это не спасет бывший клуб Малиновского. Летом бельгийцы потеряли тренера и нескольких важных игроков. Сейчас коллектив не блещет даже в чемпионате Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на 13 очков.

Поэтому, сумею предположить, что даже наполовину резервный состав Ливерпуля способен обыграть своих визави. Откровенно говоря, шансы Генка зацепиться хотя бы за ничью невысоки. Кроме того, если они проиграют, то лишатся шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Ливерпуль - Генк 3:1