Среди лучших: украинцы попали в сборную тура в Бельгии

Новости спорта:Игорь Пластун из Гента и Эдуард Соболь из Брюгге — попали в символическую сборную 14-го тура чемпионата Бельгии.

Сразу два украинских защитника — Игорь Пластун из Гента и Эдуард Соболь из Брюгге — попали в символическую сборную 14-го тура чемпионата Бельгии.

Гент в центральном матче тура обыграл Стандард (3:1), за хозяев также играли Роман Безус (забил первый гол своей команды) и Роман Яремчук.

Брюгге на своем поле крупно обыграл Кортрейк (3:0) и продолжает лидировать в чемпионате с 6-очковым отрывом.

Пластун впервые в сезоне попал в символическую сборную, тогда как Соболь представлен в ней уже четвертый раз.