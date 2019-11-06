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Среди лучших: украинцы попали в сборную тура в Бельгии

Среди лучших: украинцы попали в сборную тура в Бельгии
12:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Игорь Пластун из Гента и Эдуард Соболь из Брюгге — попали в символическую сборную 14-го тура чемпионата Бельгии.

Сразу два украинских защитника — Игорь Пластун из Гента и Эдуард Соболь из Брюгге — попали в символическую сборную 14-го тура чемпионата Бельгии.

Гент в центральном матче тура обыграл Стандард (3:1), за хозяев также играли Роман Безус (забил первый гол своей команды) и Роман Яремчук.

Брюгге на своем поле крупно обыграл Кортрейк (3:0) и продолжает лидировать в чемпионате с 6-очковым отрывом. 

Пластун впервые в сезоне попал в символическую сборную, тогда как Соболь представлен в ней уже четвертый раз.

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Все по теме:

Эдуард Соболь, ФК Брюгге, ФК Гент, Игорь Пластун.
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