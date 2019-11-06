Скачать
Среда, 06.11.2019
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

В Хорватии футболист получил красную карточку за убийство курицы во время игры

В Хорватии футболист получил красную карточку за убийство курицы во время игры
14:17 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболиста в хорватской полупрофессиональной лиге удалили за убийство курицы, которая ходила по полю.

И смех, и грех. В одно время комичный, но с другой стороны и скандальный эпизод случился во время футбольного поединка в Хорватии.

Игрок клуба полупрофессиональной хорватской лиги НК Еленград Иван Газдек после очередного поединка своего клуба попал в эпицентр скандала. Об этом информирует 24SATA.

Как сообщает источник, во время футбольного матча 23-летний игрок начал погоню за курицами, которые "посетили" поединок. И в этой погоне футболист пнул ногой одну из куриц ногой, после чего та трагически скончалась прямо на футбольном поле. Умершую курицу игрок отправил броском за пределы поля. Рефери поединка был раздосадован таким поведением игрока на поле, за что "наградил" его красной карточкой. 

 

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)

Ивана Газдека попросили прокомментировать свои действия во время матча, на что он заявил следующее:

"Куры постоянно выходили на поле. На поле было полно фекалий — это негигиеничные условия. Я направился к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и совершенно случайно убил одну из них. Арбитр матча подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу".

Напомним, сегодня в Хорватии, а конкретнее в Загребе поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против местного Динамо проведет донецкий Шахтер. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. С анонсом этого противостояния можно ознакомиться здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Курьезы, Новости футбола, Чемпионат Хорватии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
03 Ракицкий завершил карьеру в сборной: реакция Зинченко
04 Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере
05 Чемпионка UFC показала фото в одних поясах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь