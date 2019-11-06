В Хорватии футболист получил красную карточку за убийство курицы во время игры

Новости спорта:Футболиста в хорватской полупрофессиональной лиге удалили за убийство курицы, которая ходила по полю.

И смех, и грех. В одно время комичный, но с другой стороны и скандальный эпизод случился во время футбольного поединка в Хорватии.

Игрок клуба полупрофессиональной хорватской лиги НК Еленград Иван Газдек после очередного поединка своего клуба попал в эпицентр скандала. Об этом информирует 24SATA.

Как сообщает источник, во время футбольного матча 23-летний игрок начал погоню за курицами, которые "посетили" поединок. И в этой погоне футболист пнул ногой одну из куриц ногой, после чего та трагически скончалась прямо на футбольном поле. Умершую курицу игрок отправил броском за пределы поля. Рефери поединка был раздосадован таким поведением игрока на поле, за что "наградил" его красной карточкой.

Presudio kokoši u žaru borbe: 'Žao mi je, kupio sam im novu'https://t.co/dT4haAeBsn pic.twitter.com/QF74Nwvua7 — 24sata (@24sata_HR) November 5, 2019

Ивана Газдека попросили прокомментировать свои действия во время матча, на что он заявил следующее:

"Куры постоянно выходили на поле. На поле было полно фекалий — это негигиеничные условия. Я направился к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и совершенно случайно убил одну из них. Арбитр матча подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу".

Напомним, сегодня в Хорватии, а конкретнее в Загребе поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против местного Динамо проведет донецкий Шахтер. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. С анонсом этого противостояния можно ознакомиться здесь.