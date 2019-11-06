Лацио - Ювентус: где и когда состоится матч за Суперкубок Италии

Матч за Суперкубок Италии состоится 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Трофей разыграют чемпион Италии Ювентус и обладатель национального Кубка Лацио.
Суперкубок-2018 выиграл Ювентус, одержавший минимальную победу над Миланом (1:0) благодаря голу Криштиану Роналду.
Именно Старая синьора удерживает рекорд по количеству завоеванных Суперкубков — в этом году бьянконери могут выиграть трофей в девятый раз.
Лацио побеждал в Суперкубке четыре раза, последний трофей бьянкочелести выиграли в 2017 году.