Лацио - Ювентус: где и когда состоится матч за Суперкубок Италии

Новости спорта:Матч за Суперкубок Италии состоится 22 декабря в Саудовской Аравии.

Матч за Суперкубок Италии состоится 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Трофей разыграют чемпион Италии Ювентус и обладатель национального Кубка Лацио.

Суперкубок-2018 выиграл Ювентус, одержавший минимальную победу над Миланом (1:0) благодаря голу Криштиану Роналду.

Именно Старая синьора удерживает рекорд по количеству завоеванных Суперкубков — в этом году бьянконери могут выиграть трофей в девятый раз.

Лацио побеждал в Суперкубке четыре раза, последний трофей бьянкочелести выиграли в 2017 году.