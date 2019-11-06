"Кое-кто украл у нас все своими решениями": Тадич о матче с Челси

Новости спорта:Полузащитник и капитан "Аякса" Душан Тадич прокомментировал работу арбитра Джанлуки Рокки в матче с "Челси" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 4:4.

"Я не люблю оправдываться и говорить о других людях. Мы должны были говорить о том, что "Аякс" играл намного лучше, чем "Челси", но мы не можем, потому что кое-кто разрушил нашу игру.

Сначала не было замечено нарушение на наших игроках, а потом и мы сами остались вдевятером. Я вообще ничего не понимаю. Зол ли я? Я разочарован результатом.Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять вдевятером. Нам трудно принять этот результат, но мы должны смотреть вперёд. Я рад той отдаче, которую показала команда", — приводит слова Тадича De Telegraaf.

"Аякс" занимает первое место в группе Н Лиги чемпионов, набрав 7 очков. Также 7 очков набрали "Челси" и "Валенсия". Следующий матч в еврокубках клуб из Нидерландов проведёт с "Лиллем", который расположился на последнем месте в группе Н, имя в активе 1 очко.