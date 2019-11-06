Динамо З 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Динамо Загреб - Шахтер Донецк.

Сегодня, 6 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер будет противостоять Динамо Загреб.

Динамо З 1:1 Шахтер

Голы: Петкович 25' - Алан Патрик 13'

Стадион Максимир, Загреб. Главный арбитр - Феликс Брых.

32' - Оршич пробил издали - очень неточно.

31' - Петкович едва не принял мяч в чужой штрафной - защитник Горняков выбил мяч на угловой.

29' - Тайсон забежал в офсайд..

25' - Гол! Петкович сравнивает счет в матче после навеса с правого фланга.

23' - Марлос упал в чужой штрафной, VAR рассмотрел эпизод - нарушения правил не было.

19' - Опасно! Петкович пробивал из убойной позиции - Пятов делает фантастический сейв.

13' - Гол! Мораес прострелил с правого фланга, а Алан Патрик легко замкнул передачу партнера.

12' - Мораес нарушил правила в атаке.

7' - Степаненко пробил головой после навеса Марлоса - выше ворот.

5' - Моарес подскользнулся прямо перед воротами хозяев, так и не нанеся удар по воротам.

4' - Исмаили получил повреждение, бразилец после некоторой паузы поднялся с газона.

2' - Шахтер начал с голевого момента у ворот Ливаковича: Тайсон мощно пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич — Петкович.

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат.

Исходя из турнирного положения, которое сложилось в группе С, победитель этого поединка получит очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирная таблица группы С:

Нет никаких сомнений в том, что Ман Сити закрепит за собой первую строчку. "Горожане" могут сделать это уже сегодня, победив Аталанту. К слову об Аталанте, итальянцы в свою очередь практически лишены уже шансов на плей-офф, так как проиграли все три тура группового этапа.

Слова Луиша Каштру перед матчем:

Завтрашний матч будет важным для Шахтера, потому что он следующий. Для нас каждый следующий матч является самым важным. У обеих команд по 4 очка. Пока ничего не решено по выходу в плей-офф. Вторая игра с загребским Динамо на 90% покажет, кто выйдет из группы. Сейчас все имеют шансы, даже Аталанта не выпала из борьбы.

Наше главное оружие – наш стиль. Мы не будем отходить от своего ДНК, играть в свой футбол, который демонстрируем в течение всего сезона. Постараемся показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы пройти оборону Динамо.

Есть 4 основных фактора для победы: техника, тактика, психология и физика. Нельзя чем-то жертвовать, нельзя чему-то предоставлять большего внимания. Нужно отработать максимально по всем направлениям. Постараемся отдать все силы, чтобы пройти дальше.

Слова Ненада Белицы перед матчем:

"Завтра у нас с Шахтером большой судьбоносный матч. Мне очень приятно, что будет много болельщиков. Мы довольны результатами, которых достигли в поединках с Аталантой и против Шахтера в Харькове. Сейчас готовы к оппонентам даже лучше.

Ребята в хорошей форме ментально и физически. Они одновременно мотивированы и расслаблены, ведь получают удовольствие от выступлений в Лиге чемпионов. Мы будем играть с Шахтером только на победу. Другой итог нас не устроит.

Кто фаворит в грядущем поединке? Шансы 50 на 50. Шахтер – опытная команда. Они имеют игроков, чтоб заменить травмированных Коноплянку и Соломона. Но у нас есть огромное желание победить. Динамо будет очень мотивировано. Сделаем все возможное, чтобы показать свои сильные стороны и одолеть соперника.