Александрия - Сент-Этьен: анонс матча Лиги Европы

Новости спорта:Александрия в 4-м туре группового этапа Лиги Европы встретится с французским Сент-Этьеном.

В четверг, 7 ноября, Александрия сыграет ключевой для себя поединок группового раунда Лиги Европы. Противостоять украинскому клубу будет французский Сент-Этьен.

Александрия - Сент-Этьен

Стадион Арена-Львов, Львов. Главный арбитр - Жоао Педро Пинейро.

Для Александрии наступают решающие матчи группового раунда. Подопечные Шарана после трех туров набрали всего два очка и дабы иметь хоть какие-то шансы на выход из группы Александрии нужно на своем поле побеждать Сент-Этьен. Аналогичная ситуация и у французской команды.

Куда лучше дела обстоят у Вольфсбурга и Гента, цвета которого, к слову, защищают сразу три украинца. Главным фаворитом этой группы считается безусловно немецкая команда, однако как показала практика, Гент списывать со счетов тоже рано. Та же ситуация и с Александрией. Украинский клуб считали главным аутсайдером этого квартета, но подопечные Шарана показали, что с ними тоже считаться нужно и отобрали очки сначала у Гента во Львове, затем у Сент-Этьена в гостях.

Турнирная таблица Группы І:

Учитывая то, как играла Александрия на выезде против Сент-Этьена, то есть здоровая надежда, что команда Шарана сможет обыграть французов во Львове при поддержке украинских болельщиков, которых будет не мало на Арене-Львов.

У Шарана нет серьезных проблем с кадрами, в принципе александрийцы в боевом составе подходят к игре 4-го тура, что нельзя сказать за команду Клода Пюэля. Матч во Львове пропустят точно Аби и Монне-Паке. Кроме того, под вопросом участие Кабая и Мвила - ключевых игроков центра поля французского клуба.

Крайние поединки перед дуэлью во Львове обе команды выиграли. Так, Александрия в рамках УПЛ на родном стадионе уверенно одолела Мариуполь (3:1), а Сент-Этьен, также на своем поле, переиграл минимально Монако (1:0).

Букмекеры отдали лавры фаворита встречи подопечным Клода Пюэля. Но фаворит на бумаге не значит фаворит на поле, это украинцы доказали уже в первой игре этих соперников. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Александрии - 4.25, ничья - 3.40, победа Сент-Этьена - 1.90.

Посмотреть игру в прямом эфире все желающие смогут, включив канал Футбол 1 в четверг. Начало игры в 21:50 по киевскому времени. Именно в это время и нужно будет включить свой ТВ или же посетить сайт Телеграф Спорт, который проведет для вас онлайн-трансляцию этого противостояния.