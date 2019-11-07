Скачать
Четверг, 07.11.2019
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)

МЮ намерен пригласить "Профессора" на должность спортдира клуба

МЮ намерен пригласить "Профессора" на должность спортдира клуба
12:23 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Ральф Рангник может получить должность в Манчестер Юнайтед.

Руководство одного из величайших клубов Англии Манчестер Юнайтед рассматривает вариант приглашения нового спортивного директора в клуб. 

В связи с этим исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд встретился с главой отдела развития и спорта в концерне Ред Булл Ральфом Рангником, прозвище которого Профессор. Их встреча была довольно продолжительной и продуктивной. Об этом информирует авторитетное издание The Sun.

МЮ на протяжении уже длительного периода подыскивает подходящего кандидата на должность спортдира, в обязанности которого входило бы управление трансферной политикой клуба.

Разорвал защиту москвичей: экс-звезда Шахтера - претендент на лучший гол ЛЧ (Видео)

Раньше в СМИ ходили слухи, что руководство "красных дьяволов" намерено пригласить одну из легенд команды: Рио Фердинанда или Эдвина ван дер Сара. 

Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)

В свою очередь Ральф Рангник ранее заявлял, что его более чем устраивает его работа и положение в Ред Булле, но при этом специалист не исключает возможности смены места работы. Именитый 61-летний специалист считает переход в Манчестер Юнайтед большой ответственностью для него и серьезным шагом.

В нынешнем сезоне у МЮ дела идут крайне плохо. Манкунианцы идут всего лишь на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем туре первенства Англии команда Сульшера будет противостоять Брайтону. Этот матч запланирован на воскресенье, 10 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ральф Рангник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
04 Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
05 Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь