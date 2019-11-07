МЮ намерен пригласить "Профессора" на должность спортдира клуба

Новости спорта:Немецкий специалист Ральф Рангник может получить должность в Манчестер Юнайтед.

Руководство одного из величайших клубов Англии Манчестер Юнайтед рассматривает вариант приглашения нового спортивного директора в клуб.

В связи с этим исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд встретился с главой отдела развития и спорта в концерне Ред Булл Ральфом Рангником, прозвище которого Профессор. Их встреча была довольно продолжительной и продуктивной. Об этом информирует авторитетное издание The Sun.

МЮ на протяжении уже длительного периода подыскивает подходящего кандидата на должность спортдира, в обязанности которого входило бы управление трансферной политикой клуба.

Раньше в СМИ ходили слухи, что руководство "красных дьяволов" намерено пригласить одну из легенд команды: Рио Фердинанда или Эдвина ван дер Сара.

В свою очередь Ральф Рангник ранее заявлял, что его более чем устраивает его работа и положение в Ред Булле, но при этом специалист не исключает возможности смены места работы. Именитый 61-летний специалист считает переход в Манчестер Юнайтед большой ответственностью для него и серьезным шагом.

В нынешнем сезоне у МЮ дела идут крайне плохо. Манкунианцы идут всего лишь на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем туре первенства Англии команда Сульшера будет противостоять Брайтону. Этот матч запланирован на воскресенье, 10 ноября.