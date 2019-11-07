Именитый японец Хонда вернулся в Европу

Новости спорта:Кейсуке Хонда продолжит карьеру в голландском Витессе.

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда продолжит карьеру в голландском Витессе, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с Хондой рассчитано до конца нынешнего сезона, начало которого он пропустил, не имея клуба.

В июле Хонда покинул Мельбурн и до сих пор остается тренером сборной Камбоджи, которую возглавляет с лета прошлого года.

В конце сентября японец обратился в Twitter с предложением Манчестер Юнайтед подписать с ним контракт.

После чемпионата мира в России в прошлом году Кейсуке завершил карьеру в сборной Японии, в составе которой забил 37 голов в 98 матчах.