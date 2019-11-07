Именитый японец Хонда вернулся в Европу

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда продолжит карьеру в голландском Витессе, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с Хондой рассчитано до конца нынешнего сезона, начало которого он пропустил, не имея клуба.
В июле Хонда покинул Мельбурн и до сих пор остается тренером сборной Камбоджи, которую возглавляет с лета прошлого года.
Welkom bij de club @kskgroup2017— Vitesse (@MijnVitesse) 6 ноября 2019 г.
https://t.co/hJjtzuMfRG#Vitesse pic.twitter.com/qZZ6Dj766I
В конце сентября японец обратился в Twitter с предложением Манчестер Юнайтед подписать с ним контракт.
После чемпионата мира в России в прошлом году Кейсуке завершил карьеру в сборной Японии, в составе которой забил 37 голов в 98 матчах.