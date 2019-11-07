Юрген Клопп назвал лучшего тренера в мире

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о наставнике Манчестер Сити.

Немецкий специалист Юрген Клопп крайне лестно высказался в адрес своего главного оппонента в английской Премьер лиге Хосепа Гвардиолы.

"Я очень уважаю Гвардиолу. Мы с ним давно знакомы, и для меня очень почетно быть его соперником. Для меня он все еще лучший тренер мира. У нас есть шанс победить его команду. Это очень тяжело, но возможно, для меня этого достаточно. У нас было несколько хороших результатов в матчах с ними. Лично я испытываю огромное уважение к Гвардиоле, — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль на легендарном "Энфилде" примет действующего чемпиона Англии Манчестер Сити, тренером которого является Пеп Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити испытывает серьезные кадровые проблемы накануне центрального матча 12-го тура против команды Юргена Клоппа.