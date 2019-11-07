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Юрген Клопп назвал лучшего тренера в мире

Юрген Клопп назвал лучшего тренера в мире
17:34 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о наставнике Манчестер Сити.

Немецкий специалист Юрген Клопп крайне лестно высказался в адрес своего главного оппонента в английской Премьер лиге Хосепа Гвардиолы.

"Я очень уважаю Гвардиолу. Мы с ним давно знакомы, и для меня очень почетно быть его соперником. Для меня он все еще лучший тренер мира. У нас есть шанс победить его команду. Это очень тяжело, но возможно, для меня этого достаточно. У нас было несколько хороших результатов в матчах с ними. Лично я испытываю огромное уважение к Гвардиоле, — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, Ливерпуль на легендарном "Энфилде" примет действующего чемпиона Англии Манчестер Сити, тренером которого является Пеп Гвардиола.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити испытывает серьезные кадровые проблемы накануне центрального матча 12-го тура против команды Юргена Клоппа.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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