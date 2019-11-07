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Динамо не смогло дожать Копенгаген

Динамо не смогло дожать Копенгаген
22:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо при хорошей игре не смогло привезти из Дании три очка.

Динамо на выезде сыграло вничью с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В предыдущем поединке в Киеве команды также расписали ничью (1:1).

Копенгаген — Динамо 1:1

Голы: Стаге, 4 — Вербич, 70

На 15-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь). 

Копенгаген: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69) — Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82) — Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваев, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88).

Предупреждения: Зека, Сантос, Нельсон — Шабанов.

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Датчане повели в счете уже на 4-й минуте матча. Йенс Стаге воспользовался ошибкой голкипера киевлян Георгия Бущана. Динамо могло быстро отыграться, но Виктор Цыганков на 14-й минуте не реализовал пенальти. Удар украинца парировал Карл-Йохан Йонссон.

На 70-й минуте Динамо сравняло счет после точного удара экс-игрока Копенгагена Беньямина Вербича. Больше команды голов не забивали.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Копенгаген, Новости футбола.
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