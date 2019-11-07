Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча

Новости спорта:Сегодня, 7 ноября, в рамках 4-го тура Лиги Европы Копенгаген будет принимать киевское Динамо.

Сегодня, 7 ноября, в Дании состоится поединок между Копенгагеном и Динамо. Этот матч определяющий в борьбе за первое место. Хотя, к слову, Мальме со счетов списывать никто не собирается.

Копенгаген - Динамо

Четверг, 7 ноября, 19:55. Паркен, Копенгаген. Главный арбитр — Томаш Богнар (Венгрия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Стартовые составы

Копенгаген: Юнссон — Бартолец, Папагианнопулос, Нельссон, Бенгтссон — Бьел, Зека, Йенсен, Фишер — Ндойе, Сантос.

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Гармаш — Цыганков, Вербич, Беседин.

В прошлом матче команды сыграли в результативную ничью, которая только ещё больше закрутила ситуацию в этой группе. Победитель данного противостояния фактически обеспечит себе минимум второе место в группе.

Стоит отметить, что хозяева подходят к игре в хорошем настроении. В их расположение вернулся лидер команды Даме Ндойе. После игры в Киеве датский коллектив провел три встречи в местном чемпионате и добился трех побед с общим счетом 9:2. Несмотря на такую форму своих игроков Столе Сольбаккен считает фаворитом именно гостей.

Динамо тоже подходит к игре в хорошем настроении, в крайнем туре УПЛ они не оставили шансов Львову, а перед этим выбили Шахтер из Кубка Украины. Игры в Лиге Европы даются тяжело, возможно, в этот раз будет проще, ведь поддержать команду прилетят около тысячи болельщиков.

Небольшое преимущество в этой дуэли букмекерские конторы отдают хозяевам поля. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2,65. Шансы на успех Динамо составляют 2,9, на ничью – 3,15.