Одноклубник Зинченко "набил" впечатляющую татуировку (Фото)

Новости спорта:Защитник Ман Сити Николас Отаменди набил на спине актеров любимых сериалов.

Большинство людей делают себе татуировки с вещами, которые для них наиболее важны - членами семьи, датами и религиозными символами.

Звезда Ман Сити Николас Отаменди, судя по всему, настолько любит смотреть телевизор, что спине сделал татуировки звезд любимых сериалов.

Игрок после матча Лиги чемпионов против Аталанты снял футболку и показал, что на спине выбил героев сериалов "Во все тяжкие", "Острые козырьки" и "Викинги".

Ранее сообщалось, что ассистент Шевченко набил тату с гербом и флагом Украины.