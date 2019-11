Ибрагимович запустил новый "вирусный" челлендж (Видео)

Нападающий американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в своем Twitter запустил новый челлендж.

В опубликованном ролике 38-летний шведский нападающий начинает обратный отсчет с трех, обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит ее ртом.

Швед назвал флешмоб #chewchallenge.

Think you can do like Zlatan? Prove it with the #chewchallenge. Success is a state of mind pic.twitter.com/VSnljLA8ha

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 ноября 2019 г.