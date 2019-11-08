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Ибрагимович запустил новый "вирусный" челлендж (Видео)

Ибрагимович запустил новый "вирусный" челлендж (Видео)
08:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Одиозный швед выпустил новый челлендж.

Нападающий американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в своем Twitter запустил новый челлендж.

В опубликованном ролике 38-летний шведский нападающий начинает обратный отсчет с трех, обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит ее ртом.

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Швед назвал флешмоб #chewchallenge.

Предыдущий челлендж Ибрагимовича, запущенный в конце сентября, носил название #matrixchallenge.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Twitter.
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