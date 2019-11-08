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Ман Сити лишился ключевого игрока перед битвой с Ливерпулем

Ман Сити лишился ключевого игрока перед битвой с Ливерпулем
17:01 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Сити остался без основного голкипера на поединок против Ливерпуля в АПЛ.

Основной голкипер Манчестер Сити Эдерсон не поможет своей команде в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля. Потерю бразильца подтвердил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Эдерсон не сможет сыграть. Я не знаю, насколько долго он будет вне игры. В воскресенье он играть не будет.

Клаудио Браво тоже справится с этой работой. Он невероятный кипер – выиграл много международных матчей со сборной Чили. У меня нет сомнений", – цитирует тренера официальный твиттер Манчестер Сити.

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Напомним, что Эдерсон получил травму в матче Лиги чемпионов против Аталанты. Бразильский вратарь почувствовал мышечный дискомфорт и был заменен в перерыве.

К слову, Клаудио Браво защищал ворота Сити в поединке против Ливерпуля за Суперкубок Англии (1:1, пенальти – 5:4). Тогда чилийский кипер парировал удар Джорджиньо Вейналдума в послематчевой серии.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Эдерсон Мораес.
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