Лидер атаки Барселоны мечтает играть в МЛС

Новости спорта:Нападающий Барселоны Луис Суарес может перебраться в чемпионат США.

Хавбек финалиста нынешнего сезоне MLS Сиэтл Саундерс Нико Лодейро рассказал в интервью официальному сайт организации, что форвард Барселоны Луис Суарес заинтересован в будущем перейти в один из клубов лиги.

"Рано или поздно он приедет в MLS", — рассказывает Лодейро. — "Ему нравится эта лига, он мечтает о ней. Он всегда спрашивает меня об этом, когда мы находимся в сборной.

Надеюсь, он также сможет играть за Сиэтл Саундерс. Я думаю, что это всего лишь вопрос времени, когда он окажется здесь".

32-летний Суарес забил 137 мячей в 172 матчах чемпионата Испании с тех пор, как в 2014 году он присоединился к Барселоне.