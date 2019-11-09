Финал Лиги чемпионов может впервые пройти не в Европе

Новости спорта:Местом проведения может стать Нью-Йорк (США).

Несмотря на то, что в прошлом президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о том, что финалы Лиги чемпионов в ближайшие годы, как и прежде будут проходить в Европы, в организации идет дискуссия на этот счет.

Так по данным издания Morning Consult, УЕФА рассматривает Нью-Йорк в качестве потенциального места для проведения решающего матча Лиги чемпионов в сезоне 20224-м году.

Напомним, что финал Лиги чемпионов текущего сезона состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

В следующей кампании решающий матч будет сыгран в Санкт-Петербурге, в дальнейшем в Мюнхене и Лондоне.