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Финал Лиги чемпионов может впервые пройти не в Европе

Финал Лиги чемпионов может впервые пройти не в Европе
10:34 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Местом проведения может стать Нью-Йорк (США).

Несмотря на то, что в прошлом президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о том, что финалы Лиги чемпионов в ближайшие годы, как и прежде будут проходить в Европы, в организации идет дискуссия на этот счет.

Так по данным издания Morning Consult, УЕФА рассматривает Нью-Йорк в качестве потенциального места для проведения решающего матча Лиги чемпионов в сезоне 20224-м году.

Напомним, что финал Лиги чемпионов текущего сезона состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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В следующей кампании решающий матч будет сыгран в Санкт-Петербурге, в дальнейшем в Мюнхене и Лондоне.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Финал Лиги чемпионов.
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