Автор трех супер голов в октябре - лучший игрок Ливерпуля по итогам месяца

Новости спорта:Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен стал лучшим футболистом своей команды по итогам месяца.

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком Ливерпуля в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

Английский хавбек победил в голосовании среди болельщиков "красных", обойдя Фабиньо и Садио Мане.

В октябре Окслейд-Чемберлен принял участие в трех матчах Ливерпуля и в каждом из них сыграл важную роль для команды.

BOSS goals

BIG performances @StanChart Player of the Month A stunning October for @Alex_OxChambo pic.twitter.com/usmMk4v6fK — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2019

Всего в текущем сезоне 26-летний игрок провел 13 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Напомним, минувшим летом Окслейд-Чемберлен продлил контракт с Ливерпулем до 2023 года.