Автор трех супер голов в октябре - лучший игрок Ливерпуля по итогам месяца

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком Ливерпуля в октябре, сообщает официальный сайт клуба.
Английский хавбек победил в голосовании среди болельщиков "красных", обойдя Фабиньо и Садио Мане.
В октябре Окслейд-Чемберлен принял участие в трех матчах Ливерпуля и в каждом из них сыграл важную роль для команды.
BOSS goals
BIG performances @StanChart Player of the Month
A stunning October for @Alex_OxChambo pic.twitter.com/usmMk4v6fK
— Liverpool FC (@LFC) November 8, 2019
Всего в текущем сезоне 26-летний игрок провел 13 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Напомним, минувшим летом Окслейд-Чемберлен продлил контракт с Ливерпулем до 2023 года.