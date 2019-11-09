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Автор трех супер голов в октябре - лучший игрок Ливерпуля по итогам месяца

Автор трех супер голов в октябре - лучший игрок Ливерпуля по итогам месяца
15:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен стал лучшим футболистом своей команды по итогам месяца.

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком Ливерпуля в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

Английский хавбек победил в голосовании среди болельщиков "красных", обойдя Фабиньо и Садио Мане.

В октябре Окслейд-Чемберлен принял участие в трех матчах Ливерпуля и в каждом из них сыграл важную роль для команды.

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Всего в текущем сезоне 26-летний игрок провел 13 поединков в футболке мерсисайдцев, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Напомним, минувшим летом Окслейд-Чемберлен продлил контракт с Ливерпулем до 2023 года.

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ФК Ливерпуль, Алекс Окслейд-Чемберлен, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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