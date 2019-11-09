ПСЖ не может удовлетворить финансовые аппетиты Мбаппе

Как утверждает L’Equipe, руководство ПСЖ не сможет удовлетворить желание форварда команды Килиана Мбаппе получать такую же зарплату, как и у Неймара.
Напомним, бразильский футболист получает 30 миллионов евро в год. Ранее французские СМИ сообщали, что парижане готовы предоставить 20-летнему футболисту такой оклад, но сам игрок не заинтересован в новом соглашении с клубом, так как хочет в будущем перейти в Реал.
По данным источника, мадридцы вполне могут погасить финансовые аппетиты Мбаппе, предложив ему колоссальные 650 тысяч евро в неделю.
Не стал отрицать желание футболиста выступать за Реал и главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан. Ранее французский специалист вступил в перепалку со спортивным директором ПСЖ Леонардо.