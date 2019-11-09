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ПСЖ не может удовлетворить финансовые аппетиты Мбаппе

ПСЖ не может удовлетворить финансовые аппетиты Мбаппе
18:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет зарабатывать столько же, сколько бразильский форвард Неймар.

Как утверждает L’Equipe, руководство ПСЖ не сможет удовлетворить желание форварда команды Килиана Мбаппе получать такую же зарплату, как и у Неймара.

Напомним, бразильский футболист получает 30 миллионов евро в год. Ранее французские СМИ сообщали, что парижане готовы предоставить 20-летнему футболисту такой оклад, но сам игрок не заинтересован в новом соглашении с клубом, так как хочет в будущем перейти в Реал.

По данным источника, мадридцы вполне могут погасить финансовые аппетиты Мбаппе, предложив ему колоссальные 650 тысяч евро в неделю.

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Не стал отрицать желание футболиста выступать за Реал и главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан. Ранее французский специалист вступил в перепалку со спортивным директором ПСЖ Леонардо.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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