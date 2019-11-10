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Ливерпуль - Ман Сити: анонс центрального матча 12-го тура АПЛ

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Ливерпуль - Ман Сити: анонс центрального матча 12-го тура АПЛ
10:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Действующий чемпион Англии Манчестер Сити в 12-м тура АПЛ сыграет против Ливерпуля.

В воскресенье, 10 ноября, в центральном поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити сыграет против Ливерпуля. Игра пройдет на легендарном стадионе "Энфилд". 

Ливерпуль - Ман Сити

Стадион Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр - Майкл Оливер.

Манчестер Сити уступает Ливерпулю шесть очков в турнирной таблице после 11 туров. В активе мерсисайдцев, которые идет на первом месте 31 балл. У подопечных Гвардиолы в свою очередь 25 очков в активе и четвертая позиция на данный момент. Победа позволит "горожанам" выйти на вторую позицию и сократить разрыв от Ливерпуля до минимума. 

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На неделе команды сыграли непростые матчи в рамках Лиги чемпионов, но у Ливерпуля был на один день больше для восстановления, так как "красные" свой матч против Генка играл во вторник, а вот Сити свой матч играли в среду в Милане. Учитывая этот факт, значит, что Ливерпуль, теоретически находится в лучшей физической форме, что может стать ключевым фактором в битве лидеров АПЛ. 

В прошлом туре АПЛ Ливерпуль одержал минимальную победу над Тоттенхэмом со счетом 2:1, уступая по ходу матча. У Ман Сити соперник был проще, "горожане" играли против Саутгемптона и уверенно победили 3:1.

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Команды уже встречались в этом сезоне один раз в матче за Суперкубок Англии. Поединок завершился вничью 1:1 и в серии пенальти победа досталась подопечным Гвардиолы. 

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В прошлом сезоне АПЛ личную дуэль по сумме двух игр выиграл Ман Сити, которые в итоге и стал чемпионом. Первый матч на стадионе Энфилд завершился вничью 0:0, а во втором поединке, который проходил на Этихаде, победа досталась хозяевам поля 2:1.

Обе команды перед важным противостоянием имеют кадровые потери. У Ливерпуля не сыграют Клайн, Шакири и Матип. Гвардиола же не сможет рассчитывать на Зинченко, Лапорт, Сане и Эдерсон. Кроме того, под вопросом участие в матче Родри и Давида Сильвы. 

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд - Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон - Мане, Салах, Фирмино

Ман Сити: Браво - Менди, Фернандиньо, Стоунз, Уокер - Гюндоган, Де Брюйне, Силва - Стерлинг, Марез, Агуэро

Букмекеры считаю фаворитом супер битвы на Энфилде с небольшим перевесом гостей. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Ливерпуля - 2.75, ничья - 3.65, победа Ман Сити - 2.60.

В прямом эфире посмотреть матч все желающие смогут на канале Сетанта Спортс. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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