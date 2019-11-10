Исторический камбэк Шахтера в Лиге чемпионов: как это было (Видео)

Новости спорта:Донецкий Шахтер представил видео исторического камбэка "горняков" в Лиге чемпионов.

Сегодня Шахтер сыграет против киевского Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Накануне этого противостояния предлагаем вам вспомнить феноменальный камбэк "горняков" в Лиге чемпионов против Динамо Загреб.

На своем официальном Youtuve-канале Шахтер представил видео, как шла подготовка к матчу в Загребе и как был совершен этот самый камбэк, который без всяких сомнений войдет в клубную историю и останется в памяти всех фанатов донецкого клуба, а также украинских болельщиков.

Эта игра стала настоящим праздником футбола и зрелищем для всех поклонников футбола. "Горняки" первыми открыли счет, как и в первой игре в Харькове, однако затем пропустили, пропустили еще раз и все, кто смотрел первый матч, почувствовали чувство дежавю, так как сценарий был точно тот же, что и в первой игре.

Однако затем на 89-й минуте Шахтер пропусти третий гол и все уже похоронили шансы дончан на плей-офф. Но у игроков донецкого клуба были другие планы. Сначала на 90+4 минуте Мораес забил второй гол Шахтера и вернул призрачную надежду.

"Горняки" тут же включили максимум своих сил, так как была еще минута и все помчались в атаку. Шахтер заработал штрафной в центре поля и в штрафную побежали все, включая Пятова. С первой подачи забить не удалось, но "горняки" заработали угловой. С углового забить тоже не удалось, но на газоне оказался Пятов и как выяснилось позже, оказался не просто так, а против него было нарушение правил совершено. Судья матча посмотрев видеоповтор назначил пенальти в ворота Динамо, который реализовал дебютант ЛЧ Тете. Ничья в Загребе оставила "горнякам" шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Центральный поединок 14-го тура Шахтер - Динамо пройдет сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Телеграф Спорт подготовил для вас анонс этого поединка.