Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию онлайн видео-трансляцию матча Заря - Колос.

Сегодня, 10 ноября, состоится поединок 14-го тура чемпионата Украины, в котором сойдутся луганская Заря и Колос. Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Судить поединок будет Юрий Иванов.

Стартовые составы команд:

Заря: Шевченко - Михайличенко, Чеберко, Абу Хана, Тымчик - Иванисеня - Леднев, Кочергин, Кабаев, Юрченко - Русин

Колос: Волынец - Черноморец, Парамонов, Задоя, Зозуля - Милько - Ильин, Кожушко, Ориховский, Лысенко - Нехтий

Видео-трансляция будет доступна в 14:00.

Луганская Заря в случае победы над Колос сегодня может выйти на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ, так как Динамо сегодня играет против Шахтера и есть вероятность того, что киевляне потеряют очки.

Заря после 13 туров имеет в своем активе 25 баллов, что на 2 очка меньше чем у Десны и Динамо, которые занимают второе и третье место соответственно. В прошлом туре подопечные Скрипника играли против Днепра-1 и в том матче уверенно победили со счетом 4:1.

Колос в свою очередь располагается на 8-й строчке в турнирке первенства УПЛ с 12-ю очками в активе. В минувшем туре чемпионата Украины Колос на своем поле проиграл донецкому Олимпику 1:2. Вообще дела Колоса в последнее время идут не очень. Подопечные Костышина проиграли 6 матчей к ряду.

По прогнозам букмекеров явный фаворит этого поединка именно луганский клуб. Средние коэффициенты следующие: победа Зари - 1.25, ничья - 5.30, победа Колоса - 10.00.