Денисов: Телеканалы Футбол покажут весь ЕВРО-2020

Новости спорта:Александр Денисов рассказал, какие каналы будут транслировать матч чемпионата Европы по футболу 2020.

Телеведущий и журналист Александр Денисов в программе "AUTO ГОЛ!" заявил, что телеканалы Футбол 1/ Футбол 2, директором которых он является, будут транслировать поединки ЕВРО-2020.

"Футбола в 2020 году станет больше. Телеканалы Футбол покажут весь ЕВРО-2020. Мы счастливы, для нас это будет третий ЕВРО подряд", - заявил сказал Денисов.

Напомним, сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы 2020, заняв в своей группе первое место за тур до конца отборочного цикла, благодаря победе над Португалией в Киеве. Помимо сборной Португалии в группе Украины были также Сербия, Литва и Люксембург.

Подопечные Андрея Шевченко не проиграли ни единого матча, потеряв очки лишь единожды в первом туре, на выезде сыграв вничью со сборной Португалии 0:0.

Заключительный матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет 17 ноября против сборной Сербии.

Ранее также сообщалось, что с января 2020 года в Украине начнет вещание новый футбольный телеканал Футбол 3.