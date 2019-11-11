Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян

Новости спорта:Руководство клуба в письме заявило, что пока рано делать выводы, если расследование еще не началось.

Руководство киевского Динамо после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:0) выступило с официальный заявление касательно инцидента с возможным проявлением расизма своих болельщиков по отношению к бразильским игрокам Шахтера - Тайсону и Дентиньо.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб Динамо своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторах.

Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами фанатских движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.

Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", – сказано в сообщении на официальном сайте Динамо.

Напомним, что во время матча Шахтер - Динамо произошел очередной скандал. Болельщики столичного клуба начали оскорблять бразильских игроков "оранжево-черных" по расовым признакам, после чего капитан Шахтера Тайсон показал фанатам Динамо средний палец.