Беседин провел 100 матчей за Динамо: подробная статистика форварда

Новости спорта:Юбилей для нападающего бело-синих Артема Беседина.

Нападающий Динамо Артем Беседин, вышедший на замену в игре 14-го тура Favbet Лиги против Шахтера (0:1), провел юбилейный 100-й матч в качестве игрока киевлян, сообщает официальный сайт бело-синих.

Всего Артем Беседин после своего дебюта за Динамо в сезоне 2015/16 в игре против Карпат (2:1) сыграл 68 поединков в рамках УПЛ, 10 — в Кубке и Суперкубке Украины, а также 22 игры в еврокубках.

Всего за время своего пребывания в киевском клубе Беседин забил 27 голов, а единственными трофеями для игрока являются победы в двух Суперкубках Украины.

Беседин — воспитанник харьковского Металлиста, но еще на молодежном уровне он перебрался в структуру Динамо. В 2015 году на правах аренды выступал за харьковский клуб.

Динамо находится на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 27 очков после 14 туров. В следующей игре команда Михайличенко сыграет 24 ноября против Мариуполя.