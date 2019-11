"Я тебе не клоун": Клопп повздорил с оператором (Видео)

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл Манчестер Сити на Энфилде со счетом 3:1.

После поединка игроки "красных" начали праздновать, а главный тренер команды Юрген Клопп дежурно пошел отмечать с фанатами. Оператор пошел снимать, как немецкий специалист и болельщики празднуют, а затем начал снимать самого Юргена.

После этого, он попросил Клоппа в фирменном стиле помахать кулаком на камеру, однако немец неожиданно отказался и жестко ответил "Я тебе не клоун", продолжив дальше приветствовать болельщиков.

The cameraman asking Klopp to do the fist pumps #LFC pic.twitter.com/i5585sksx4