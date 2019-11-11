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"Ювентус может побеждать без него": Капелло жестко раскритиковал Роналду

"Ювентус может побеждать без него": Капелло жестко раскритиковал Роналду
14:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер Ювентус прокомментировал недовольство Роналду его заменой в игре против Милана.

Экс-алленаторе "Ювентуса" Фабио Капелло высказался в эфире Sky Sport Italia о поведении форварда "бьянконери" Криштиану Роналду в матче с "Миланом" (1:0).

Также специалист прокомментировал решение Маурицио Сарри заменить CR7 во втором тайме.

"То, что сделал Роналду (сразу ушел в подтрибунное помещение после замены – прим. ред), было некрасиво. Нужно оставаться образцом для подражания даже тогда, когда покидаешь поле. Он никого не обводил уже три года, кстати".

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"Внутри Криштиану живет супер-чемпион. Но у "Ювентуса" есть Дуглас Коста и Дибала, туринцы могут побеждать и без Роналду. Браво Сарри, у которого хватило смелости снять португальца с игры".

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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