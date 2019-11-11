Шахаб: Олимпик должен быть среди лидеров УПЛ

Новости спорта:Футболист донецкого Олимпика Захеди Шахаб прокомментировал поединок УПЛ против Александрии.

Нападающий «Олимпика» Захеди Шахаб - о ничьей в матче 14-го тура УПЛ с «Александрией».

«Мы провели хороший поединок. С каждой игрой «Олимпик» прибавляет и этот матч это лишь подтвердил. Мы противостояли команде, которая находится в первой пятерке нынешнего чемпионата, продолжает бороться за выход из группы в Лиге Европы. При этом мы доминировали на протяжении всей игры, сумели навязать сопернику свою игру, атаковали практически весь матч.

Да, нам не удалось воплотить свое преимущество в забитые мячи, но стоит отдать должное и сопернику. Они играли очень грамотно, компактно в обороне. Кроме того, нам не повезло в некоторых эпизодах. Мяч просто не шел в ворота.

Тоже самое могу сказать и лично о себе: немного не хватает везения в моментах у ворот соперника. Но я чувствую, что гол придет. У меня есть моменты в каждом матче, поэтому я спокоен.

Считаю, что наша команда заслуживает быть на третьем месте в чемпионате. У нас сильный подбор футболистов, отличный тренер и персонал: есть все для того, чтобы ставить перед собой самые высокие задачи», - цитирует иранца сайт «Олимпика».