Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Шахаб: Олимпик должен быть среди лидеров УПЛ

Шахаб: Олимпик должен быть среди лидеров УПЛ
14:58 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Facebook

Новости спорта:Футболист донецкого Олимпика Захеди Шахаб прокомментировал поединок УПЛ против Александрии.

Нападающий «Олимпика» Захеди Шахаб - о ничьей в матче 14-го тура УПЛ с «Александрией».

«Мы провели хороший поединок. С каждой игрой «Олимпик» прибавляет и этот матч это лишь подтвердил. Мы противостояли команде, которая находится в первой пятерке нынешнего чемпионата, продолжает бороться за выход из группы в Лиге Европы. При этом мы доминировали на протяжении всей игры, сумели навязать сопернику свою игру, атаковали практически весь матч.

Да, нам не удалось воплотить свое преимущество в забитые мячи, но стоит отдать должное и сопернику. Они играли очень грамотно, компактно в обороне. Кроме того, нам не повезло в некоторых эпизодах. Мяч просто не шел в ворота.

Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление

Тоже самое могу сказать и лично о себе: немного не хватает везения в моментах у ворот соперника. Но я чувствую, что гол придет. У меня есть моменты в каждом матче, поэтому я спокоен.

Считаю, что наша команда заслуживает быть на третьем месте в чемпионате. У нас сильный подбор футболистов, отличный тренер и персонал: есть все для того, чтобы ставить перед собой самые высокие задачи», - цитирует иранца сайт «Олимпика».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Захеди Шахаб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
02 Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян
03 Клопп: Мы забивали невероятные голы
04 Травма Мораеса: что известно о состоянии здоровья форварда (Фото)
05 Неймар обратился к фанатам Динамо, поддержав Тайсона и Дентиньо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь