Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола не понесет наказание за свое поведение в игре с Манчестер Сити.

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не будет наказан за свое поведение в матче АПЛ против Ливерпуля (1:3).

Pep Guardiola is not happy Watch live now on Sky Sports PL or follow here: https://t.co/tIbipDtyYB pic.twitter.com/QBF18Z29mv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2019

Об этом сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что после финального свистка каталонский специалист подбежал к арбитрам и саркастически их поблагодарил, пожав им руки.

Недавно стало известно, что Пеп Гвардиола выдал самый худший старт сезона во всей свой тренерской карьере.