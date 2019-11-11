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Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение

Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
22:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола не понесет наказание за свое поведение в игре с Манчестер Сити.

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не будет наказан за свое поведение в матче АПЛ против Ливерпуля (1:3).

 

Об этом сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что после финального свистка каталонский специалист подбежал к арбитрам и саркастически их поблагодарил, пожав им руки.

Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний

Недавно стало известно, что Пеп Гвардиола выдал самый худший старт сезона во всей свой тренерской карьере.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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