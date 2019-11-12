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Сантьяго Солари вернулся в мадридский Реал

Сантьяго Солари вернулся в мадридский Реал
17:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Сантьяго Солари вернулся в мадридский Реал на новую должность.

Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари вернулся в клуб и получил должность посла, сообщает Marca.

По данным источника, аргентинский специалист будет представлять «Королевский клуб» на различных мероприятиях. При этом Солари не оставляет мысли вернуться к тренерской работе. У него были варианты с «Леганесом» и «Сельтой», но до назначения дело не дошло.

43-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырёх матчах под руководством Солари «Реал» одержал четыре победы.

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После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021 года. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года. 11 марта 2019 года наставник был уволен.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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