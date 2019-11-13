Сын Мальдини подписал новый контракт с Миланом

Новости спорта:Сейчас 18-летний игрок выступает за примаверу россонери.

Нападающий Милана Даниэль Мальдини подписал новый контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт россонери.

18-летний игрок — младший сын легендарного капитана и защитника Милана Паоло Мальдини.

Даниэль Мальдини выступает за примаверу россонери, а летом дебютировал за первую команду Милана в матче Международного кубка чемпионов против Баварии.

Милан крайне неудачно начал нынешний сезон — команда Стефано Пиоли занимает 14-е место в чемпионате Италии после 12 туров. В следующем матче россонери сыграют против Наполи на Сан-Сиро.