Семь месяцев без футбола: капитан Айнтрахта понес жесткое наказание

Новости спорта:Футболиста Айнтрахта Дэвида Абрахама дисквалифицировали за неподобающее поведение.

Капитан франкфуртского Айнтрахта Дэвид Абрахам получил 7 месяцев дисквалификации от немецкого футбольного союза.

What was he thinking David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh — Goal (@goal) November 10, 2019

Все дело в том, что в матче против Фрайбурга футболист сбил ударом корпусом с ног главного тренера команды соперников Кристиана Штрайха.

Стоит отметить, что помимо длительной дисквалификации Абрахам заплатит штраф в размере 25 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего вратаря Реала могут дисквалифицировать за расизм.