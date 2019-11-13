Семь месяцев без футбола: капитан Айнтрахта понес жесткое наказание

Капитан франкфуртского Айнтрахта Дэвид Абрахам получил 7 месяцев дисквалификации от немецкого футбольного союза.
What was he thinking
David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh
— Goal (@goal) November 10, 2019
Все дело в том, что в матче против Фрайбурга футболист сбил ударом корпусом с ног главного тренера команды соперников Кристиана Штрайха.
Стоит отметить, что помимо длительной дисквалификации Абрахам заплатит штраф в размере 25 тысяч евро.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшего вратаря Реала могут дисквалифицировать за расизм.