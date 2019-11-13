Звезда Ман Сити рассказал, как едва в Арсенал не перешел

Новости спорта:Бывший игрок Лестера рассказал, как в свое время едва не перебрался в лондонский Арсенал.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез заявил, что в 2016 году, будучи игроком Лестера, мог перейти в стан Арсенала.

"Для меня понятно, что я потерял два года на самом высоком уровне. Потому что вместо того, чтобы перейти в Сити в 27, я мог оказаться в топ-клубе в 24 или 25 лет. Лестер блокировал все попытки уйти".

"Мой агент разговаривал с Венгером, который действительно хотел подписать меня, это было почти сделано летом 2016 года. Я был очень расстроен, когда это не произошло", — сказал Марез France Football.

Ранее об нынешней игре и проблемах "горожан" рассказал бывший капитан чемпионов Англии Венсан Компани.