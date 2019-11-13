Бюджет не резиновый: мадридский гранд не сможет усилить состав зимой

Новости спорта:Атлетико нужно будет сперва продать игроков, чтобы совершить подписание.

Атлетико находится не в лучшем финансовом положении, чтобы проводить входящие трансферы зимой, сообщает Marca.

В отчете утверждается, что "матрасники" используют 100% от зарплатного бюджета, а потому, вероятно, новых футболистов ждать не стоит.

Атлетико нужно будет сперва продать игроков, чтобы совершить подписание. Впрочем, отмечается, что клуб не собирается расставаться с большим количеством игроков.

Напомним, что Диего Симеоне просил руководство клуба подписать летом Эдинсона Кавани, контракт которого с ПСЖ подойдет к концу.