Скачать
Среда, 13.11.2019
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)

Бюджет не резиновый: мадридский гранд не сможет усилить состав зимой

Бюджет не резиновый: мадридский гранд не сможет усилить состав зимой
18:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атлетико нужно будет сперва продать игроков, чтобы совершить подписание.

Атлетико находится не в лучшем финансовом положении, чтобы проводить входящие трансферы зимой, сообщает Marca.

В отчете утверждается, что "матрасники" используют 100% от зарплатного бюджета, а потому, вероятно, новых футболистов ждать не стоит.

Атлетико нужно будет сперва продать игроков, чтобы совершить подписание. Впрочем, отмечается, что клуб не собирается расставаться с большим количеством игроков.

Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине

Напомним, что Диего Симеоне просил руководство клуба подписать летом Эдинсона Кавани, контракт которого с ПСЖ подойдет к концу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
02 Сербия - Украина: прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020
03 Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
04 Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
05 Очередная тренерская отставка в Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь