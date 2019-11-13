Жуниньо: Неймар станет лучшим в мире

Новости спорта:Жуниньо считает, что у бразильского форварда ПСЖ Неймара великое будущее, несмотря на его нынешний простой в карьере.

Технический директор сборной Бразилии Жуниньо уверен, что нападающий ПСЖ Неймар в ближайшем будущем станет лучшим игроком в мире.

"С Месси, Роналду и Азаром идет отличное соперничество за звание лучшего. Неймар находится в поколении, полном звезд, но он моложе, и если он продолжит сиять и продемонстрирует свои лучшие качества, я думаю, он станет лучшим в мире в будущем".

"Важно то, что Неймар счастлив и возвращается к игре. ПСЖ, Барселона или другие команды — не важно где, но важно то, что он возвращается, чтобы хорошо играть за клуб и страну", — цитирует Жуниньо Goal.

Ранее сообщалось, что Неймар, которому летом не удалось перейти в Барселону, все еще жаждет вернуться в каталонский клуб.