Эриксен может уходить: Тоттенхэм нашел замену датчанину в Серии А

Новости спорта:Лондонский Тоттенхэм ищет замену датскому хавбеку Кристиану Эриксену в чемпионате Италии.

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется полузащитником итальянской «Ромы» и национальной сборной Италии Лоренцо Пеллегрини.

По данным источника, руководство «шпор» рассматривает 23-летнего итальянца в качестве замены датского хавбека Кристиана Эриксена.

«Шпоры» могут попытаться оформить трансфер Пеллегрини уже в январе, но сам футболист стремится остаться в Риме. Ориентировочная стоимость Пеллегрини составляет 50 миллионов евро.

Напомним, контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года. Кристианом интересуется мадридский «Реал».