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Лидер Аякса, Спортинга, Сельты или Ромы: Тоттенхэм ищет замену Эриксену

Лидер Аякса, Спортинга, Сельты или Ромы: Тоттенхэм ищет замену Эриксену
14:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство Тоттенхэм рассматривает четырёх игроков на замену полузащитника Кристиана Эриксена.

Лондонский Тоттенхэм больше не намерен удерживать датчанина Кристиана Эриксена и начинает поиски замены ему. Об этом информирует Daily Express.

Как сообщает источник, "шпоры" рассматривают четыре футболиста, которые смогли бы заменить Эриксена в команде. 

Соглашение Кристиана с Тоттенхэмом рассчитано до лета и уже после зимнего трансферного окна может подписывать предварительные соглашения с другими клубами, а затем летом покинуть лондонский клуб бесплатно. Покупка Джованни Ло Чельсо из Бетиса должна была решить проблему с заменой Эриксену, однако ничего не вышло, так как он не оправдал ожиданий.

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Именно поэтому руководство "шпор" начинает поиски замены датчанину. На данный момент клуб рассматривает четыре варианта. Приоритетным является трансфер Хакима Зиеша из амстердамского Аякса или же атакующего хавбека лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша, который к слову летом был близок к переходу в Тоттенхэм, однако клубы не смогли договориться о цене. Сложностью в покупке португальца может стать то, что Бруну продлил летом свое соглашение со Спортингом. Ситуация с марокканцем проще, его соглашение с Аяксом заканчивается в 2022 году.

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В случае если "шпорам" все же не удастся подписать ни Зиеша, ни Фернандеша, то лондонцы попытаются подписать Лоренцо Пеллегрини из римской Ромы или хавбека испанской Сельты Брайса Мендеса.

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ФК Рома, ФК Спортинг, ФК Тоттенхэм, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен, Хаким Зиеш, Бруну Фернандеш.
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