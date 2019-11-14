Миколенко старается попасть в стартовый состав сборной Украины

Новости спорта:Игрок, в частности, отметил, что команде необходимо взять минимум очко в Белграде.

Футбольный защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем самочувствии перед матчем с Эстонией (14 ноября) и значении игры против Сербии (17 ноября), сообщает Zbirna.com.

"У меня все отлично, тренируюсь в общей группе, проблем со здоровьем нет. Готовлюсь к первой игре и буду стараться попасть в стартовый состав. Матч с Сербией имеет для нас значение. Нужно взять минимум одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020", - заявил Миколенко.

Как информировало агентство, сборная Украины досрочно с первого места вышла в финальную стадию чемпионата континента.

Турнирное положение в группе В: Украина - 19 очков (после 7-ми матчей), Португалия - 11 (6), Сербия - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).