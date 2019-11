Гвардиола лично написал письмо каждому болельщику, который приехал в Харьков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились в Украину, чтобы поддержать команду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Об этом сообщает Daily Mail.

В письме наставник «горожан» поблагодарил каждого из фанатов за их поддержку в матче, который состоялся 18 сентября в Харькове и завершился со счётом 3:0 в пользу английского чемпиона. Также Гвардиола сообщил, что клуб приглашает болельщиков за счёт «Сити» посетить ответную встречу с «Шахтёром», которая состоится 26 ноября.

| Pep Guardiola writes to every one of the Man City fans who travelled to their away game in Ukraine.



The City boss wrote to every one of the 114 fans as a gesture of thanks for attending the away game, all 114 will spend the return match in the club hospitality.



[Daily Mail] pic.twitter.com/Xw35LV0DEw

— City Chief (@City_Chief) 14 ноября 2019 г.